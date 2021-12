Konzerte im Advent

Viernheim. An drei Adventswochenenden sind geistliche Abendmusiken in der Auferstehungskirche am Berliner Ring 74 geplant. Den Auftakt macht die Evangelische Kantorei Viernheim am zweiten Adventswochenende.

Unter dem Motto „Machet die Tore weit“ kommen Teile des Magnificat von Antonio Vivaldi und adventliche Chormusik aus Skandinavien zur Aufführung, die sich durch eine feinsinnige Harmonik und ihre atmosphärische Dichte auszeichnet.

Pfarrerin Dr. Irene Dannemann und Pfarrer Klaus Traxler gestalten die Lesungen. Die Kantorei wird geleitet von Kantor Martin Stein. Vorgesehen sind drei Termine, so dass entsprechende Hygienemaßnahmen gut eingehalten werden können: am Samstag, 4. Dezember um 18 Uhr und Sonntag, 5. Dezember um 16 und um 18 Uhr.

Anmeldung per E-Mail

Die Verantwortlichen werden kurzfristig entscheiden, unter welchen Modalitäten die Abendmusiken stattfinden und darüber informieren. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an kantormartinstein@gmx.de möglich. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Am Samstag, 11. Dezember, um 18 Uhr folgt das Ensemble für Alte Musik „La Voilotte“ unter der Leitung von E. Zehm-Thoma.

Am Samstag, 18. Dezember, singt der Gospelchor Viernheim mit Martin Stein an den Tasten um 17 und um 19 Uhr. Impulse steuert Sabine Lorenz bei. red