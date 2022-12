Konzert zum Advent

Viernheim. Die Adventszeit wird von vielen als eine der schönsten Zeiten des Jahres empfunden. Entsprechend gibt es zahlreiche Lieder und Musikstücke, die sich mit dieser Jahreszeit beschäftigen. Auch die städtische Musikschule macht keine Ausnahme und widmet sich im Dezember diesen Stücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen Jahren ist es zur Tradition geworden, ein Weihnachtskonzert im Viernheimer Bürgerhaus zu veranstalten. Mit dem Schwerpunkt „Ensemblearbeit der Musikschule“ hat sich dieses Projekt zu einem beliebten vorweihnachtlichen Konzert entwickelt. So präsentiert die Musikschule auch in diesem Jahr die ganze Bandbreite ihrer erfolgreichen Ensemblearbeit: am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) im Viernheimer Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4). Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Musikschule unter musikschule-viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 84 03. red