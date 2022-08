Konzert mit romantischen Momenten

Viernheim. Die Starkenburg Philharmoniker veransatlten am Sonntag, 18. September um 17 Uhr, ein Konzert unter dem Titel „Romantische Momente“ im Bürgerhaus Viernheim. Unter der Leitung von Dirigent Günther Stegmüller präsentiert das Orchester unter dem Motto „Romantische Momente“ ein brandneues Programm und sorgt garantiert für einige Gänsehaut-Momente. Die Gäste werden durch ein Blumenmeer der romantischen Musik geführt und können sich unter anderem auf Werke von Strauss, Lehár, Massenet und Bizet freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als besonderes Highlight konnten auch in diesem Jahr wieder zwei erstklassige Solisten gewonnen wer-den, die an diesem Abend gefühlvolle Liebeslieder und herzzerreißende Opernarien erklingen lassen. Die Sopranistin Lorena Puican tritt seit vielen Jahren in verschiedenen Konzerten und Opernaufführungen auf und hat schon zahlreiche internationale Preise gewonnen. Der in Berlin geborene Tenor Alexander Schulz ist Absolvent der Nationalen Musikakademie im ukrainischen Odessa und Gewinner des Shtokolov Gesangswettbewerbs in St. Petersburg.

Internationale Solisten

Die Starkenburg Philharmoniker, im Jahr 2003 gegründet, sind heute eine feste Größe im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit inzwischen bis zu 70 Amateur- und Berufsmusikern hat es sich das Orches-ter zur Aufgabe gemacht, Musik aus allen Epochen und szenische Werke aufzuführen. Internationale Solisten musizieren seit vielen Jahren gemeinsam mit den Starkenburg Philharmonikern und sorgen immer wieder für außerordentliche, musikalische Momente.

Mehr zum Thema Schloss Weikersheim Musik, die an das Innerste rührt Mehr erfahren

Das Konzert, das von mehreren Förderern unterstützt wird, findet im Rahmen des Kultursommers Südhessen statt. Karten sind erhältlich online unter www.starkenburg-philharmoniker.de, per E-Mail an tickets@starkenburg-philharmoniker.de, persönlich bei der Musikschule Viernheim in der Kreuzstraße 2-4 oder telefonisch unter der Nummer 06204/98 84 03 und an der Abendkasse zum Preis von 23 beziehungsweise 18 Euro. Ermäßigt kostet der Eintritt 10 Euro. red