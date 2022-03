Konzert für die Ukraine

Viernheim. „Wo ist denn der Norbert“, fragten sich die Besucher im Hannesbräu vor dem Auftritt des Duos Henry Paul. Der bekannte Viernheimer Gitarrist mit dem auffälligen Bart war nämlich nirgends zu sehen. Roschauer hatte kurzfristig seine Teilnahme abgesagt. „Wir wollten die Veranstaltung aber nicht ausfallen lassen und haben mit Max Beutelspacher am Keyboard schnell Ersatz gefunden“, freute sich Brauerei-Chef Uwe Kleinhans.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gastspiel des Duos Wille/Beutelspacher hatte alles, was man sich von der Premiere einer neuen Formation wünscht. Musikalisches Können, Improvisation und der eine oder andere schräge Ton sorgten für gute Stimmung im Publikum. Kurz vor dem Auftritt wurde schnell noch die Setliste erstellt, in die jeder der beiden Musiker seine Stärken einbrachte. Sänger Andreas Wille überzeugte zwischendurch mit A capella-Liedern und wünschte sich, ganz im Sinne von Janis Joplin, „einen Mercedes Benz“. Letzteren wird zumindest dieser Abend nicht finanzieren. „Wir spenden unsere heutige Gage an die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine“, hatten die Künstler kurzfristig entschieden.

Musikalisch durch Jahrzehnte

Musikalisch ging es einmal mehr um die ganze Welt und durch mehrere Jahrzehnte, dazu kamen auch eigene Stücke. Klassiker wie „It’s My Life“ von Bon Jovi, „In The Air Tonight“ von Phil Collins, „Whisky In The Jar“ von Thin Lizzy, „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams, „Mandy“ von Barry Manilow, „Tears In Heaven“ von Eric Clapton, dem „Piano Man“ von Billy Joel, „Honky Tonk Woman“ von den Rolling Stones, „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller und „Sonst gesund“ von Wise Guys sorgten für gute Stimmung und einige Gäste stimmten bei so manchem Lied auch lautstark mit ein. Nicht fehlen durften Willes Lieblingsinterpreten, was sich in Stücken wie „Unchain My Heart“ von Joe Cocker und „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen widerspiegelte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2