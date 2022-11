Konzert füllt die Spendenbox

Viernheim. Beim Benefizkonzert des Singkreises St. Aposteln in der Auferstehungskirche blieben Musiker und Gäste im Trockenen. Damit das in Zukunft so bleibt, wurden bei dieser musikalischen Veranstaltung Spenden gesammelt – und die Besucher zeigten sich großzügig. Insgesamt landeten 1300 Euro in der Sammelbüchse. Diese sind für die Sanierung des Kirchendaches gedacht. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Da bleibt sogar noch etwas für die Kirchenorgel übrig“, freute sich Pfarrer Markus Eichler, als er von Reimund Käser den Spendenscheck erhielt.

Bei der Spendenübergabe wurde natürlich noch einmal an das gelungene Konzert erinnert, das nach mehr als zweijähriger Verschiebung endlich stattfinden konnte. Die Stuhlreihen waren gut belegt. Dort sah man auch viele neue Gesichter, wie Eichler feststellte. Gerade für den Chor war es eine besondere Herausforderung, musste der Auftritt wegen der Corona-Pandemie doch mehrmals verschoben werden – und proben konnten die Sängerinnen und Sänger auch nicht. Dirigentin Martina Egli hatte die Stimmen dennoch fest im Griff und bescherte den Zuhörern einen unvergesslichen Hörgenuss. Organist Matthias Berger entlockte den Orgelpfeifen bei den Liedern von diesem Instrument noch nie gehörte Töne und erhielt verdienten Beifall.

„Außergewöhnliche Qualität“

„Die Stücke wurden in außergewöhnlicher Qualität vorgetragen. Die Liedfolge war perfekt abgestimmt. Es war ein unvergessliches Konzert, das alle, die da waren, sicher noch lange in Erinnerung behalten werden. Die Anderen haben einiges verpasst“, sagte Peter Thoele aus dem Kirchenvorstand völlig begeistert.

„Wir sind gerne in der Auferstehungskirche aufgetreten. Sie bietet den perfekten Rahmen für diese Art von Musik. Deshalb kommen wir auch gerne wieder“, gab Reimund Käser ein Versprechen ab, dem die Verantwortlichen der evangelischen Gemeinde sicher folgen werden.