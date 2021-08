Konzert am Nationalfeiertag geplant

Viernheim. Ohne Neuwahlen des Vorstands verlief die Jahreshauptversammlung des MGV Liederkranz sehr zügig. Nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden Werner Sindermann gab Schrift- und Geschäftsführer Peter Weiröther den Rückblick auf das Jahr 2020.

Bevor der Chorbetrieb erstmals durch die Corona-Pandemie gestoppt wurde, konnte der Ehrungsabend noch stattfinden. Auch Fastnacht wurde gefeiert. Mit einem „Steinzeit“-Motivwagen machte der Liederkranz beim Umzug in Viernheim mit. Den Preis für den schönsten Motivwagen gewannen die Sänger nicht nur in Viernheim, sondern zwei Tage später auch in Lorsch. Es gab dafür den „Stoppelhopser-Pokal“. Ende Juli wurden die Singstunden wieder aufgenommen, bis sie im Herbst erneut ausgesetzt werden mussten. „24 Mal war der Chor im Jahr 2020 im Einsatz“, hat Weiröther mitgezählt.

Einnahmen fehlen

In den Spätsommer-Wochen konnte die Generalversammlung abgehalten werden, bei der auch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags beschlossen wurde. „Zwei Mitglieder sind wegen des höheren Beitrags ausgetreten“, berichtete Rechner Dieter Krug. Ansonsten machten sich die fehlenden Einnahmen, weil keine Veranstaltungen stattfinden konnten, in der Vereinskasse deutlich bemerkbar. Zum Jahresende 2020 bestand der Liederkranz aus 605 Mitgliedern.

Von Werner Sindermann gab es eine Vorschau auf die geplanten Aktivitäten 2021. „Bei allen Veranstaltungen ist noch unklar, inwieweit sie wegen der Corona-Pandemie stattfinden können“, sagte der Vorsitzende. Für Sonntag, 19. September, ist ein Herbstfest im Liederkranz-Domizil vorgesehen. Am Sonntag, 3. Oktober, ist der Höhepunkt des Vereinsjahres geplant, ein Jubiläumskonzert für Chorleiterin Edith Schmitt in Hemsbach. Schmitt ist seit 15 Jahren Chorleiterin des MGV Liederkranz 1867 Hemsbach, seit zehn Jahren beim MGV Liederkranz Viernheim sowie seit fünf Jahren beim MGV Liederkranz 1919 Lampenhain. Alle drei Chöre wollen daher am Nationalfeiertag ein gemeinsames Konzert geben.

Weiter in der Planung sind ein Freundschaftssingen beim Singverein 1870 Laudenbach (17. Oktober), das Totengedenken auf dem alten Friedhof (24. Oktober), die Feier am Kerwe-Montag im Liederkranz-Domizil (8. November) sowie die Ehrungs- und Weihnachtsfeier (12. Dezember). su