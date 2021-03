Viernheim. Die Bürgermeisterkandidaten sprechen im Wahlforum auch über die jüngsten und die älteren Viernheimer – und diskutieren dabei über die Betreuungsmöglichkeiten.

AdUnit urban-intext1

Grundsätzlich einig sind sich die Kandidaten bei der Kinderbetreuung – Viernheim brauche weitere Krippen- und Kindergartenplätze. Bei der Umsetzung sind die Bewerber aber unterschiedlicher Meinung. „Wir kommen nicht um eine weitere Tagesstätte herum“, sagt Amtsinhaber Matthias Baaß. Eine Arbeitsgruppe sitze deshalb an den Planungen für neue Betreuungsplätze. „Diese Überlegungen sollen der neuen Stadtverordnetenversammlung präsentiert werden“, kündigt Baaß an, der darauf hinweist, dass nicht alle Ideen umzusetzen seien. Bernhard Kammer plädiert dennoch dafür, „andere pädagogische Konzepte zu etablieren“. Eine neue Kita könne anders aufgebaut sein als die beiden jüngsten Projekte in Viernheim. Das mögliche Konzept einer Bauernhof-Kita, wie sie die CDU vorgeschlagen hat, findet Thomas Klauder „total charmant“. Er fordert bei der Neuschaffung „maximale Flexibilität, maximale Innovation und maximale Reaktionsfähigkeit“. So müssten die Plätze auch wieder schnell reduziert werden können, wenn sich der Bedarf verändere.

Ralf Kempf bringt eine neue Variante ins Spiel: den Ausbau der Kita Kapellenberg. „Wenn schnell zusätzliche Plätze gebraucht werden, ist das die sinnvollste Lösung.“ Für den unabhängigen Kandidaten Wolfram Theymann ist es einfach nur wichtig, dass „Kinder betreut werden, damit Eltern die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen“.

Kontrovers sind die Standpunkte beim Thema Pflege und der Frage, ob eine zweite Senioreneinrichtung benötigt wird oder es andere Konzepte wie mobile Dienste, Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenhäuser gibt. Matthias Baaß sagt: „Wir brauchen vielfältigere Möglichkeiten.“ Thomas Klauder ist der gleichen Meinung und will ohne Denkverbote verschiedene Ideen entwickeln. Auch Bernhard Kammer setzt auf flexible Konzepte: „Dann können die Bürger selbst entscheiden.“ Für Theymann geht es erst einmal darum, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Ralf Kempf ärgert es, dass ein privates Pflegeheim auf dem ehemaligen Eishallengelände durch das baurechtliche Vorgehen der Kommune verhindert wurde. „Das hätte die Stadt keinen Cent gekostet.“ Auch Thomas Klauder findet die damalige Entscheidung des Parlaments nicht gut.

AdUnit urban-intext2

Baaß dagegen hält den Beschluss der Stadtverordneten nach wie vor für richtig. „Wir haben in dem Gebiet andere Zielsetzungen.“ Den Vorwurf, mit der Bebauungsplanänderung Konkurrenz für das städtische Forum der Senioren verhindert zu haben, lässt Baaß nicht auf sich sitzen – und auch nicht Theymanns Einwand, dass ein privater Betreiber mehr Kompetenz habe als eine Stadt mit nur einer Einrichtung: „Das FdS ist hervorragend geführt.“