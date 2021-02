Viernheim. Auf verstärkte Verkehrskontrollen der Stadtpolizei „in besonders sensiblen Bereichen“ macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam. Zuletzt sei schwerpunktmäßig überprüft worden, ob die Autofahrer ihren Sicherheitsgurt korrekt angelegt hatten. Außerdem sollte die etwaige Missachtung des Handyverbots am Steuer geahndet werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Beamten kontrollierten die Autofahrer nach Angaben der Stadt im Bereich des Kreisverkehrs Friedrich-Ebert-Straße und Wasserstraße. Dabei hätten sie elf Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Das Verwarnungsgeld betrage in diesen Fällen 30 Euro. Zudem sei eine Person mit dem Handy am Ohr erwischt worden. Die Folge seien 100 Euro Bußgeld, ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, plus 28,50 Euro Gebühren.

Hohe Unfallgefahr

„Manche Verkehrsteilnehmende müssen leider immer wieder an ihre Pflichten im Straßenverkehr erinnert werden, zum eigenen, aber auch zum Schutz anderer Personen. Das ist keine Willkür, sondern die Aufgabe einer Stadtpolizei“, erklärt Erster Stadtrat Bastian Kempf. Denn, das betont der Ordnungsdezernent, jeder fünfte Verkehrstote in Deutschland sei Opfer des unerlaubten Handygebrauchs. Allein in Hessen seien im vergangenen Jahr mehr als 20 000 Verstöße von Autofahrern und 280 Verstöße von Radfahrern geahndet worden.

„Die Ablenkung durch die Handynutzung im Straßenverkehr ist nach dem Fahren unter Alkoholeinfluss die zweitgrößte Unfallgefahr“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. „Nach den Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen sind in Deutschland 98 Prozent der Pkw-Insassen angegurtet. Jedoch zeigen Untersuchungen, dass 17 Prozent der tödlich Verunglückten keinen Gurt trugen.“

In dieser Woche werden die Ordnungshüter laut Verwaltung ganz gezielt die Einhaltung der Lkw-Durchfahrtsverbote im Stadtgebiet überwachen. red