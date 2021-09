Kondition und Schläge trainiert

Viernheim. In der letzten Ferienwoche der hessischen Sommerferien fand beim Tennisclub 1948 Viernheim das Jugend-Tenniscamp statt –und das zum 28. Mal in Folge. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren hatten fünf Tage lang einfach nur großen Spaß am Tennisspielen. „Der Zuspruch war wieder enorm“, freute sich Organisatorin Barbara Bauer-Embach über die Anmeldung von 65 Kindern. Aufgeteilt in verschiedene Gruppen trainierten die Nachwuchstalente unter der Anleitung von zwölf lizenzierten Trainerinnen und Trainer.

Die Gruppen waren nach Spielstärke eingeteilt und hatten jeweils einen festen Trainingsplatz, auf dem sowohl das Aufwärm- als auch das Tennistraining stattfand. Die kleine Gruppenstärke von maximal fünf Kindern ermöglichte eine intensive und teilweise auch individuelle Betreuung durch die Trainer.

Neben den Club- und Jugendtrainern waren auch schon Trainer der Tennisschule Meier-Gumbinger, dem neuen Kooperationspartner des Tennisclub, mit dabei. Silke Meier-Heckmann, ehemalige Nummer 40 der Weltrangliste und A-Trainerin, sowie Steffi und Marco Gumbinger (lizenzierte B-Trainer) werden ab Oktober zusammen mit den Jugend- und Clubtrainern das Training im Tennisclub Viernheim betreuen. Das Trainerteam des Tenniscamps bestand aus Silke Meier-Heckmann, Christoph Kott, Paul Kott, Svea Zuber, Theo Marten, Leo Marten, Tom Großmann, Andi Grünwald, Thomas Subasic, Dustin Wenchel und der TC-Jugendwartin Barbara Bauer-Embach.

Die Kompetenz und das Engagement der eingesetzten Trainerinnen und Trainer motivierte auch die Kinder und Jugendlichen, ihr Bestes zu geben. Denn neben dem eigentlichen Tennistraining standen auch Waldläufe und kleine Konditionseinheiten auf dem Programm. Jeder Trainingstag hatte einen besonderen Schlag zum Thema: So wurde am Montag die Vorhand oder am Dienstag die Rückhand trainiert. Am Abschlusstag konnten alle Teilnehmer das Tennissportabzeichen erwerben. Außerdem gab es das obligatorische Tenniscamp-Shirt, das dank der Förderer und Sponsoren der Tennisjugend ermöglicht wurde.

Beim Abschlussfest kamen trotz eigentlich widrigen Wetters über 150 Personen auf die große Wiese zum Grillen. Der TC-Vorstand Technik Carsten Kempf sowie Platzwart Catalin Theodoru hatten dort, ebenso wie jeden Tag zum Mittagessen, alles vorbereitet. „Der TC Viernheim ist ein familienfreundlicher Verein, für den neben den tennissportlichen Aktivitäten auch ein geselliger Umgang wichtig ist“, sagte Barbara Bauer-Embach. „Die Kinder und Jugendliche durch Freundschaften an den Verein zu binden und selbstverständlich auch die Eltern, das ist eines unserer Ziele“, zieht die Organisatorin ein zufriedenes Fazit des diesjährigen Camps. su