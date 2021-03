  Kommunalwahlkompass: Wer vertritt in Viernheim meine Standpunkte?

Viernheim. Soll das Rathaus grundlegend saniert werden? Braucht Viernheim eine Bauernhof-Kita? Ist WLAN in der Innenstadt eine gute Idee? Fehlt ein Fahrradverleihsystem in Viernheim? Der Kommunalwahlkompass gibt vor der Kommunalwahl am 14. März einen Überblick darüber, welche Positionen die einzelnen Parteien zu kommunalpolitischen Themen beziehen. Und man kann die eigene Haltung mit den Standpunkten der Parteien vergleichen.

Das hilft dabei, sich die Ansichten der Parteien zu einzelnen politischen Themen, in Viernheim und darüber hinaus, im Detail anzuschauen. Der Wähler kann seine eigene Meinung mit diesen Positionen vergleichen. Der Kommunalwahlkompass versteht sich mit seinem Angebot als Service für die Bürger und gibt ausdrücklich keine Wahlempfehlung ab.

Der Kommunalwahlkompass ist ein Gemeinschaftsprojekt der TU Darmstadt (Dr. Christian Stecker), der Goethe-Universität Frankfurt (Prof. Dr. Thomas Zittel) und der Universität Oldenburg (Dr. Michael Jankowski). Diese sind für den Inhalt verantwortlich.

Im Kommunalwahlkompass für Viernheim werden 38 Standpunkte gelistet, eine Mischung aus lokalen Thesen, die nur die aktuelle Viernheimer Lokalpolitik betreffen, und den Standpunkten, die in allen Kommunen gestellt werden. Der interessierte Wähler am Bildschirm sieht eine Aussage und hat fünf eigene Bewertungsmöglichkeiten: von starker Zustimmung über neutrale Meinung bis zu starker Ablehnung. Wem ein Thema besonders wichtig ist, kann einen entsprechenden Knopf drücken - dann wird die Antwort stärker gewichtet. Bei den Viernheimer Themen werden Aspekte aufgegriffen, die zuletzt auch Gegenstand der politischen Diskussion waren - sollen weiterhin Straßenbeiträge erhoben werden? Sollte man Stein- und Schottergärten verbieten? Müssen Falschparker stärker bestraft werden?

Abgefragt werden auch die Meinungen zu einem Fahrradverleihsystem, mehr Ladesäulen für E-Autos oder kostenfreiem WLAN in der Innenstadt. Bereits im Wahlkampf thematisiert sind die Bauernhof-Kita oder die Bewerbung um die Ausrichtung des Hessentags sowie die Zukunft des Rathauses. Zu den überregionalen Thesen zählen unter anderem das hessische Wahlsystem mit Kumulieren und Panaschieren und die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, Bürgerbefragungen oder Wohnraumverdichtung.

Wer alle 38 Aussagen durchgeklickt und bewertet hat, erhält die Auswertung und sieht, mit welcher Partei es prozentual die meisten Übereinstimmungen gibt. Dabei können die Abstufungen zu den anderen Parteien sehr gering ausfallen, so dass sich der Blick auf die detaillierte Auswertung lohnt. Im Anschluss kann man nämlich die Abstimmung der Parteien und die Begründungen zu den Thesen lesen. Dabei zeigt sich, dass sich die Parteien zwar in vielen Angelegenheiten einig sind, die Meinungen bei anderen Themen doch erheblich auseinander gehen - zum Beispiel bei der Frage, ob das Rathaus saniert werden sollte. su