Viernheim. Zu einer virtuellen Podiumsdiskussion mit dem Thema „Kommunale Finanzen nach Corona“ laden Bürgermeisterkandidat Bernhard Kammer und Tobias Gieding, FDP-Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl, am Mittwoch, 3. März, 19.30 Uhr, ein. Neben den beiden Kommunalpolitikern nehmen die beiden FDP-Bundestagsabgeordneten Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Till Mansmann an der Veranstaltung teil.

Die Corona-Pandemie werde in den kommenden Jahren „gravierende Folgen für die kommunalen Finanzen“ haben, heißt es in der Ankündigung der Viernheimer FDP zu der Podiumsdiskussion. „Wie kann die Politik darauf reagieren? Was können wir uns noch leisten? Ist gerade angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine Reform der kommunalen Finanzen notwendig? Wie kann in diesen Zeiten kommunale Wirtschaftsförderung gelingen?“ Diese und weitere Fragen sollen an dem Abend behandelt werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Zugangsdaten lauten: https://zoom.us/webinar/register/6716144462313/WN_dFYo7WG6RPuOxo_oUWUWbA.