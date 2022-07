Kollekte an Verein Focus gespendet

Viernheim. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, waren die Eingangsworte zu den Fürbitten beim Dankgottesdienst der 80-Jährigen des vergangenen Jahres, die sich wegen der Corona-Beschränkungen erst jetzt zur gemeinsamen Feier in der Auferstehungskirche treffen konnten. Pfarrer Thomas Blöcher hatte als liturgischer Leiter in einfühlsamen Worten einen Überblick des Lebens der Jubilare gegeben.

Geboren in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges, wuchs ein Teil der Kinder ohne Väter auf, diese waren im Krieg gefallen. Die Einschulung war dann im Herbst 1947. Die allermeisten schlossen die Schule nach dem achten Schuljahr ab. Nur wenige konnten in der Handelsschule oder gar im Gymnasium ihren Abschluss machen. Viele heirateten, anders als heute, schon früh mit Anfang Zwanzig. Einigen war oder ist es vergönnt, ihre Diamantene Hochzeit zu feiern.

Ein Großteil des Jahrgangs ist bereits verstorben. Von den einstmals gut 560 Jahrgangsangehörigen in Viernheim können heute nur noch wenige, dafür aber dankbar, auf Kinder, Enkel und auch Urenkel blicken. In einer der Fürbitten hieß es darum auch: „Wir tragen vor Dich all das, was in unserem Leben und auch im Leben unserer Lieben, an deren Gräber wir in diesen Tagen stehen, unvollendet geblieben ist.“

Am Ende des Gottesdienstes erfolgte noch eine Bitte an die Anwesenden. Jahrgangspräsident Randoald Reinhardt gab einen Aufruf des Afrikavereins Focus weiter, die hungernden Kindern in Viernheims Partnergemeinde Silly in Burkina Faso zu unterstützen. Dort seien bisher 125 stark unterernährte Kinder registriert worden, Tendenz steigend. Viele Eltern seien einfach nicht mehr in der Lage, Nahrungsmittel in ausreichender Menge zu besorgen. Mit den Spenden aus der Kollekte zum Abschluss des Gottesdienstes könne wichtige Aufbaunahrung beschafft werden. Die Verantwortung hierfür habe in Silly Abbé René Nana übernommen. So sei dort die Kirche mit eingebunden, um das Wort „Caritas“ (Nächstenliebe) in die Tat umzusetzen und das Leben der Kinder zu erhalten.

Die Kollekte erbrachte 336 Euro. Dieser Betrag wurde von einem anwesenden Ehepaar aufgestockt. So konnten insgesamt 500 Euro an den Verein Focus als Hilfe für die jungen Menschen in Burkina Faso überwiesen werden.

Der Vorstand des Jahrgangs hat die Auffassung vertreten, dass auch die Jahrgangsangehörigen, die an dem Sonntag verhindert waren, sich an der Spendenaktion beteiligen sollten. Spenden können an den Partnerschaftsverein Focus unter dem Stichwort „Aufbaunahrung“ auf das Konto IBAN DE18 5095 1469 0013 2365 62 bei der Sparkasse Starkenburg überwiesen werden. Bei Angabe der Adresse wird eine entsprechende Spendenquittung zugesandt. JR