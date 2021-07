Koffer weckt Emotionen

Viernheim. Das Museum lädt in Kooperation mit dem Demenznetz Viernheim zum Museumscafé am Sonntag, 1. August, zwischen 14 und 17 Uhr, in den Museumsgarten am Berliner Ring ein. Ganz besonders sollen Menschen mit Demenz und deren Angehörige angesprochen werden. Aber auch alle anderen Interessierten sind eingeladen, bei Kaffee und Kuchen einfach einmal die Seele baumeln zu lassen.

Live-Musik zum Mitsingen

Das Museum stellt dabei die neu gepackten Erinnerungskoffer vor. In ihnen finden sich themen- und lebensweltspezifische Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten. Gerade in der sinnlichen Erfahrbarkeit der Objekte liegt ihr Potenzial, heißt es in einer Mitteilung: Sie lassen Erinnerungen wach werden und regen zu einem Austausch untereinander an. Wie war es früher? Was hat sich verändert? Außerdem gibt es Live-Musik zum Mitsingen.

Das Museum weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Die Kooperationsveranstaltung mit dem Demenznetz ist der Beginn einer neuen Veranstaltungsreihe. Das Museum möchte Kooperationspartnern die Möglichkeit bieten, sich und ihre Arbeit bekannt zu machen. Das nächste Museumscafé ist für den 15. August geplant. red