Viernheim. Ihren Körper und Geist fit halten können Senioren mit dem Programm „Impro-Spaß am Abend“, das die Selbstverwaltete Begegnungsstätte (SBS) 55+ erstmals am Mittwoch, 5. Oktober, 18.30 Uhr, anbietet. Improvisation ist eine Form des Theaters, bei der die Handlung durch Inspiration und im Augenblick entsteht, heißt es in der Einladung. Geleitet wird das Projekt von Norbert Siegel, der das Improvisationstheater vor einigen Jahren für sich entdeckt hat und nun andere Menschen für diese Form der Prävention begeistern möchte. Für die Teilnahme seien keine Vorkenntnisse oder gar schauspielerischen Fähigkeiten erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim städtischen Seniorenbüro unter Telefon 06204/98 82 36 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de. red

