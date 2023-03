Kochen vor den Augen eines Sternekochs

Viernheim. Wie vor der Pandemie üblich, konnte der Fidele Kochlöffel im März wieder eine Veranstaltung durchführen, bei der die Köche traditionell einmal im Jahr ihre Partnerinnen bekochen. Das Event fand diesmal im Schwarzen Hahn in Deidesheim statt. Der hiesige Sternekoch Stefan Neugebauer gab den Köchen des Fidelen Kochclubs sechs Gänge der Spitzenküche vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So startete die Veranstaltung zunächst mit dem Zerlegen von frischen Wachteln, um eine Terrine von Wachtelbrust mit Foie Gras mit Kumquats Vinaigrette anzufertigen. Anschließend wurde Kaisergranat mit in Tempura gebackenem grünen Spargel und Wasabisauce zubereitet. Nach Anweisungen des Meisters ein Krustentiersüppchen gekocht, was ein weiterer Gang war.

Sehr aufwendig wurden als Nächstes aus Nudelteig Ravioli hergestellt, gefüllt mit Spinat und Eigelb, die dann mit Parmesan und Beurre Perigord serviert wurden. Zudem wurde eine geräucherte Parmesanpolenta in Thymianjus hergestellt und Rouladen vom Lamm in Rosewein gegart.

Zum Schluss wurde noch Spaghettieis mit Himbeeren und gehobelten Trüffeln gezaubert – der Abschluss eines hervorragenden Sternemenüs.

Am Ende des Abends war den Köchen des Fidelen Kochlöffels bewusst geworden, wie aufwendig und präzise in Deidesheim gekocht wird. Das Ganze fand in sehr fröhlicher Atmosphäre statt. Der Genuss war für die Köche und deren Gäste unbeschreiblich. red