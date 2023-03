Kochclub begrüßt neue Mitglieder

Viernheim. Es ist das Schicksal vieler Vereine in der heutigen Zeit, dass der Nachwuchs fehlt. Die Folge ist häufig, dass aufgrund fehlender Mitglieder die Vereinstätigkeiten eingeschränkt werden, bis hin zu einer vollständigen Auflösung. Umso freudiger ist es, wenn ein Verein neue Mitglieder hinzugewinnt, wie nun auch der Fidele Kochlöffel.

Es gibt drei neue Köche am Herd, die entsprechend der Satzung nach mehreren Probekoch-Durchgängen einstimmig von den Mitgliedern aufgenommen wurden. Die übrigen Vereinsmitglieder sind nicht nur froh, neue Mitglieder hinzugewonnen zu haben, sondern auch darüber, sehr fähige und nette Kochfreunde in ihren Reihen zu haben. Damit sei die Zukunft des Fidelen Kochlöffels gesichert.

Solche Entwicklungen seien auch für das Vereinsleben in Viernheim insgesamt positiv, heißt es in einer Pressemitteilung. Je mehr Vereine eine sichere Zukunft hätten, umso vielfältiger sei das Freizeitangebot in der Region. Der Fidele Kochlöffel habe noch weitere Bewerber , jedoch könne der Verein, dessen Zweck das gemeinsame Kochen ist, nur begrenzt Mitglieder aufnehmen, da auch der vorhandene Platz zum Kochen begrenzt ist.

Die neuen Mitglieder Kai Arnold, Peter Schosshauer und Thomas Helbig freuten sich, als der Vorsitzende Arne Dingler die Aufnahme in den Verein offiziell bekanntgab. Wie es sich für einen anständigen Kochclub gehört, wurde im Anschluss gemeinsam ein Menü gekocht nach den Rezepten von Peter Schlosshauer und Thomas Helbig.

Vorweg gab es Matjestatar auf Rote-Bete-Carpaccio, als Hauptspeise wurden Lammrücken im Tramezzinimantel, Kartoffeln, Marktgemüse und Lammjus zubereitet. Zum Abschluss gab es noch eine Grießschnitte mit Sauerkirschkompott. Am Ende des Abends waren die Mitglieder sich einig, dass die Entscheidung zur Aufnahme der neuen Köche goldrichtig war.

Auch in Zukunft werden wieder regelmäßig Kochabende stattfinden, die während der langen Pandemiepause ausfallen mussten, wobei es die Mitglieder selbst immer wieder überrascht, welche kreativen Gerichte bei den gemeinsamen Kochabenden entstehen und welch hohes Niveau sie als Hobbyköche mittlerweile erreicht haben. red