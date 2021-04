Viernheim. Die Digitalisierung der Viernheimer Stadtverwaltung gehe weit über die reine digitale Kommunikation hinaus, erklärt die städtische Pressestelle. Volker Klein, Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung, erläutert: „Öffentliche Dienstleistungen können auf elektronischem Weg anwenderfreundlich auf neue Art und Weise erbracht werden, so dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen diese Angebote gerne und intensiv nutzen.“

Automatisierte Prozesse wie beispielsweise bei der Bußgeldanhörung würden so die Sachbearbeiter entlasten und zu wesentlichen Zeit- und Kostenersparnissen für Bürgerinnen, Bürger und Verwaltung beitragen. Das im Mai letzten Jahres eingeführte Handy-Parksystem PARK NOW sorge für eine bequeme Online-Zahlungsmöglichkeit des Parktickets, so Klein

„Verkehrsteilnehmer, die zu schnell gefahren sind oder ordnungswidrig geparkt haben, erhalten von der Bußgeldstelle der Stadt Viernheim einen Anhörungsbogen. Seit 2018 ist es möglich, die persönlichen Angaben oder die Angaben zur Sache auch online zu beantworten“, erläutert Klein. Gleichzeitig mit dem Anhörungsschreiben erhielten die Betroffenen persönliche Zugangsdaten für die Online-Anhörung.

Der Zugang zur Online-Anhörung erfolgt entweder über die städtische Homepage viernheim.de unter dem Menüpunkt Online Dienste und dem Button Anhörung Bußgeld oder direkt über viernheim.de/onlineanhoerung. Die Betroffenen könnten die Informationen zum Sachverhalt und auch die Bilder gleich einsehen, direkt Angaben zum Tatvorwurf machen und per Mausklick an die Bußgeldstelle übermitteln, erklärt der Amtsleiter. „Noch einfacher geht es mit dem QR-Code“, berichtet Klein. Gleichzeitig könne auch sofort das Verwarngeld gezahlt werden. red

