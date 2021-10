Knapp 100 Blutspender

Viernheim. Der Viernheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat wieder einen Blutspendetermin angeboten. Gemeinsam mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen war das DRK in den Räumlichkeiten der Freien evangelischen Gemeinde zu Gast, und knapp 100 Viernheimer nahmen teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind nicht ganz ausgebucht“, zeigte sich Jutta Wolk von der Ortsgruppe Viernheim etwas enttäuscht, vermutete aber, dass das an den Herbstferien in Hessen gelegen haben könnte. Beim Termin zuvor war es mit 140 Spendern nämlich noch die Maximalanzahl gewesen. Täglich werden in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Mit der Freien evangelischen Gemeinde hat das DRK mittlerweile ein ideales Quartier gefunden, wo die Helfer auch unter Coronabedingungen bestens arbeiten können. „Ihren Namen bitte!“, hieß es am Eingang. Wegen der Hygienebestimmungen wurden dort auch die Hände desinfiziert und Mund-Nase-Schutzmasken ausgegeben.

Im Gegensatz zu früheren Jahren war diesmal eine Voranmeldung nötig, wobei dabei gleich die Spendernummer aus dem Blutspendeausweis angefragt wurde. Die weiteren Daten der Besucher wurden im Foyer erfasst. Auf Annehmlichkeiten wie belegte Brötchen, Kuchen oder gar Bratwürste, die es früher gab, mussten die Spender diesmal verzichten. „Wir dürfen keine offenen Speisen ausgeben“, erklärten die Verantwortlichen. JR