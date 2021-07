Kletterausflug fällt ins Wasser

Viernheim. Enttäuscht waren die Kids des SRC Viernheim, als der Ausflug in den Viernheimer Kletterwald kürzlich wetterbedingt abgesagt werden musste. Eigentlich findet dieser Ausflug schon seit Jahren immer am letzten Trainingstag vor den Sommerferien statt. Natürlich freuten sich die SRC Rebels und Ladies sehr auf diesen Ausflug, nachdem die Kids so lange nichts gemeinsam unternehmen konnten. Außerdem war geplant, dass sich die Eltern zu einem Picknick im Wald treffen, während der Ringernachwuchs in den Baumwipfeln klettert. Aber das Wetter machte den SRClern ein Strich durch die Rechnung. Aufgrund anhaltenden Regens entschied sich die Jugendleitung dazu, den Ausflug auf die Zeit nach den Sommerferien zu verschieben.

Natürlich wollten die Jugendtrainer ihre Kids noch mal vor den Ferien sehen und sich für sechs Wochen verabschieden, daher fand statt des Ausfluges ein reguläres Training in der Halle statt.

Nun freuen sich alle auf die kommende Saison, in der hoffentlich wieder mehr Aktionen, auch für die Jugend, stattfinden können. Das Training der SRC Rebels und Ladies beginnt wieder nach den Sommerferien. Erster Trainingstag ist am 1. September wie gewohnt um 17.30 Uhr. Wer Interesse an diesem Sport hat, kann gerne ab dem sechsten Lebensjahr zum Schnupper-Training vorbeikommen. red