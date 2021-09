Kleingärtner planen schon Neuauflage

Viernheim. „Es riecht ganz stark nach einer Wiederholung“, sagt Kai Lieser, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Am Forst“, gut gelaunt. Denn: Auch die zweite Auflage des Hardrock-Festivals war ein Erfolg, und so soll die Veranstaltung im kommenden Jahr erneut stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hardrockband „Fräulein Tonspur“ kam mächtig ins Schwitzen. © Pietsch

Die Anlage der Kleingärtner „Am Forst“ ist eigentlich ein Ort der Ruhe und Erholung inmitten der Natur am Waldrand von Viernheim. Die Vereinsmitglieder können aber nicht nur ihre Parzellen bewirtschaften, sondern auch tolle Feste organisieren. Dazu zählt mittlerweile auch das Festival „Rock am Forst“, bei dem diesmal vier Bands aufgetreten sind.

Bei perfektem Wetter waren mehr als 400 Gäste zu der Open-Air-Veranstaltung gekommen, viele waren sogar von weit her angereist. „Es verlief alles recht friedlich, die Besucher haben sich an die Vorgaben gehalten und trotzdem ausgelassen gefeiert“, schildert Lieser im Rückblick seine Eindrücke. Bei Vorbereitung und Durchführung standen 24 Helfer bereit, die schon die umfangreichen Aufbauarbeiten übernommen hatten. Vor der Bonkasse und den Ausgabestellen sorgten alsbald Absperrgitter für ein Einbahnsystem, die Getränkestände waren auf dem Areal verstreut. Am Eingang wurde die 3G-Vorgabe überprüft und die Kontaktdaten festgehalten.

Die Musik spielte auf einer Bühne im Festzelt, war aber auch auf dem Gartengelände noch sehr gut zu hören. Viele der Besucher hatten sich schon bei der Premiere vor zwei Jahren blicken lassen und genossen erneut harten, deutschen Rock, aber auch klassischen Rock’n’Roll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Musiker genießen Stimmung

Mit den Bands „Fräulein Tonspur“, „Krankenkasse“, „Böhse Bengels“ und „Gegenwind“ hatten die Veranstalter die richtige Auswahl getroffen, um dem Musikgeschmack der Gäste bis weit nach Mitternacht gerecht zu werden.

Lob gab es für die Gastgeber im Nachhinein auch von den Musikern, die das Ambiente in der Kleingartenanlage, aber auch die gute Stimmung im Publikum sichtlich genossen hatten. Natürlich waren dann auch bei den Auftritten einige Zugaben fällig. JR