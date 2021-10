Kleines Einmaleins in drei Stunden

Viernheim. . „Das kleine Einmaleins in drei Stunden“ verspricht ein Kurs des Familienbildungswerks (FBW), der am Montag, 25. Oktober, beginnt. Mit einem System, das auf einem Neuro-Linguistischen Programm basiert, lernen Acht- bis Zwölfjährige das kleine Einmaleins so, dass sie es im Schlaf können, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet an drei Terminen, montags von 16.30 bis 18 Uhr, im FBW statt. Die Leitung übernimmt Inge Bonfert. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

