Kleine böse Kurzgeschichten

Viernheim. Pünktlich zum „Fest des Grauens“ hatte die Volkshochschule Viernheim (vhs) in Kooperation mit der Stadtbibliothek für Samstagvormittag zu einem schaurig schönen Gruselvergnügen in die Gemäuer am Satonévri-Platz 1 eingeladen. Bei dieser Halloween-Lesung, die eher spärlich besucht war, griffen die beiden Fantasieautoren Christian Metzger und Elisabeth Akinor auf Kurzgeschichten ihres Sammelbands „Klein Fein Böse“ zurück. Der Viernheimer Christian Metzger und Elisabeth Akinor gehören der Schreibgruppe „Phantastik Autoren Speyer“ an.

Mordpläne und Rachegelüste

„Fiktion erschaffen, die so spannend ist, dass ein Leser sie nicht aus der Hand legen mag“, lautet das Credo der Autorengruppe. Die Anthologie „Klein Fein Böse“ umfasst insgesamt insgesamt 13 Kurzgeschichten der renommierten Schreibgruppe. In dem Buch werden Mordpläne geschmiedet, Rachegelüste zelebriert und Gevatter Tod ins schaurige Antlitz geblickt.

Immer wieder geht es um die kleinen bösen Momente, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Mal heiter, mal spannend, mal gruselig in Szene gesetzt, so wie es sich eben auch an Halloween gehört.

Geschichten aus den Träumen

Mit Hobbyautor Metzger ist es der Volkshochschule gelungen, den Kreis der ehrenamtlichen Bildungspartner zu erweitern. Metzger arbeitet hauptberuflich im Rechnungswesen und setzte seinen lange gehegten Wunsch nach dem Schreiben durch den Beitritt in das Internetschreibforum „Tintenzirkel“ in die Tat um. Außerdem ist der Autor ehrenamtlich im Vogelpark tätig.

Elisabeth Akinor hat nach eigenen Angabe als Synästhetikern (die besondere Wahrnehmung von Sinnesreizen) die Gabe, Tage, Zahlen oder auch Jahreszeiten in Farben wahrzunehmen. Wie es heißt, entwickelt Akinor die Geschichten aus ihren Träumen heraus. JR