Klavierstücke auf Harfe setzen Publikum in Viernheim in Trance

Viernheim. Es war eine Premiere für die Musikerinnen: Erstmals gestalteten Fabienne Partsch und Laura Volk gemeinsam ein Konzert. Für Volk war es das erste Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie: „Das tut gut.“ Die Harfenistin Partsch war in den Wochen zuvor schon auf Konzerten zu hören gewesen. Aber auch sie freute sich über die Chance, in der KulturScheune von Viernheim zu musizieren: „Das Publikum gibt einem etwas. Man spielt nicht nur gegen eine Wand, sondern teilt die Musik mit anderen.“

Fabienne Partsch ist in Viernheim keine Unbekannte. Sie ist hier geboren. Mit 15 Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik Mannheim und absolvierte ihr Bachelor Studium. Nun beendete sie ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik in Würzburg.

In Viernheim präsentierte das Frauen-Duo einen Abend mit romantischem und modernem Flair unter dem Titel „Siehe, die Nacht hat silberne Saiten“. Dafür hatte Partsch Liedgut für Klavier auf die Harfe übertragen. Das mag unter Fachleuten umstritten sein, aber es ermöglichte hier ungewöhnliche Klangerlebnisse. So war einer der Höhepunkte des Konzerts vielleicht das Harfen-Solo von John Cages „Dream“. Der Komponist hatte sein Werk zwar auch für Harfe gedacht, aber dann nur für Klavier veröffentlicht. Die Harfenistin umkreiste vier Minuten lang wenige Töne – forschend, tastend, werbend, verspielt. Das war so innig, dass dem Lied eine tiefe Stille folgte.

Aus dieser Trance führte ein weiteres Highlight mit „Après un Rève“ von Gabriel Fauré wieder ins Hier und Jetzt, wenn auch das der Nacht. Der Mezzosopran der Sängerin Volk umhüllte die Zuhörer mit wunderbarer Wärme. Die begabte Sängerin absolvierte ein Bachelor-Studium für Gesang in Mannheim und ein weiteres Bachelor-Studium im Fach der Musik- und Vokalpädagogik. Sie ist erste Preisträgerin des Wettbewerbs „Kultur öffnet Welten“ und wurde 2018 als Botschafterin der Unesco City of Music Mannheim für Konzerte nach Russland eingeladen.

Ein Schwerpunkt des Programms lag auf der Romantik mit Liedern zum Beispiel von Felix Mendelssohn und Claude Debussy. Die Harfe war eine einfühlsame und doch eigenständige Begleiterin der Sängerin, die in die grenzenlosen Weiten der nächtlichen Unendlichkeit mit all ihren Gefühlen entführte. Romantische Gedichte wie „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff untermalten die Musik: „Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus.“

Einen eigenartigen Kontrast bildete das Lied „L´Heure Exquise“ von Ronaldo Hahn, das an ein melancholisches Chanson denken ließ, fast zum Mitsingen. Witzig und originell erklang zuvor „Clair de Lune“ von Debussy – nicht am Klavier, sondern mit der Harfe. Ein köstliches musikalisches Wagnis.

Zugabe war das Wiegenlied nach der Melodie von Johannes Brahms: „Guten Abend, gut’ Nacht, mit Rosen bedacht. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.“ Tatsächlich war es Nacht geworden, und die Mondsichel leuchtete am Himmel.