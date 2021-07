Klavier soll Freude machen

Viernheim. An einem Ort, wo Sprache an Grenzen stößt und Körper und Geist Entspannung brauchen, kann Musik eine wohltuende Erfahrung sein. Sie lenkt Gedanken in positive Bahnen und ist eine schöne Abwechslung in den schmerzlichen Lebensumständen, in denen Angehörige Abschied nehmen müssen. Familie Frank aus Viernheim hat deshalb dem Hospizverein ein Klavier übergeben hat. Das Instrument wurde in der Familie nicht mehr bespielt und sollte eine neue Bestimmung bekommen.

Dass die Wahl dabei auf den Hospizverein gefallen ist, hat die Koordinatorinnen sehr berührt. Da der Hospizverein in seinen Räumen nur begrenzte Stellmöglichkeiten hat, wurde gemeinsam mit Schwester Paterna, der Leiterin des Hospizes, entschieden, das Klavier im Aufenthaltsraum des stationären Hospizes aufzustellen.

Gedacht ist nun, auf dem neuen Instrument kleine Hauskonzerte beispielsweise durch Angehörige durchzuführen, aber auch professionelle Musiktherapie für die Patientinnen und Patienten anzubieten. Der Viernheimer Hospizverein dankt der Familie Frank für diese ganz besondere Spende und will das Klavier in jedem Fall zur Freude aller regelmäßig nutzen. red