Klassiker im TaT-Theater

Viernheim. Im TaT-Theater am TiB wird am Freitag, 24. Juni, ein Klassiker gezeigt: „Oh wie schön ist Panama“ nach Janosch. Das Schaubude Kindertheater präsentiert die Geschichte vom kleinen Bären und dem kleinen Tiger, die in einem kleinen Haus am Fluss wohnen. Eigentlich geht es ihnen gut – so gut, da wollen sie auch mal woanders sein. Panama ist das Traumland. Also machen sich die beiden auf den Weg – immer nach links, treffen den Fuchs, die Kuh, den Hasen und den Igel. Ob sie auch ihr Traumland finden, zeigt die Aufführung im alten Bahnhof. Vorstellungsbeginn ist um 15 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene. Das TiB ist wegen der Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße am besten zu Fuß zu erreichen. su

