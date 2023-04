Klassenerhalt in Gefahr

Viernheim. Nach dem deutlichen 6:2-Heimsieg über Fortuna Heddesheim 2 am vergangenen Sonntag konnte die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim beim Nachholspiel am Mittwochabend bei der GS Croatia Mannheim nicht an die gezeigte Form anknüpfen.

Beim Tabellenfünften gab es eine deutliche 0:3-Niederlage. An der Tabellensituation hat sich durch dieses Ergebnis für die Südhessen nichts geändert, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin sechs Punkte. Die Abstiegsgefahr ist also längst nicht gebannt.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Josip Kalaica früh in Führung (13. Minute). Anschließend bemühten sich die Blau-Grünen redlich, blieben im Angriff aber ohne Durchschlagskraft. Nach genau einer halben Stunde erhöhte Ivan Filipovic auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit verlief die Begegnung lange ausgeglichen. Die Bemühungen der Viernheimer um den Anschlusstreffer blieben aber erfolglos. Als Ali Leis Simba Shukeirik in der 78. Minute das 3:0 markierte, war die Begegnung zugunsten des Favoriten entschieden. JR