Klassen können sich anmelden

Viernheim. Begeisterung für Filme wecken sollen die Schulkino-Wochen Hessen, die in diesem Jahr vom 21. März bis 1. April stattfinden. Bis Freitag, 4. März, können sich Klassen zu Vorführungen, Workshops und Gesprächen anmelden. Aus Viernheim mit dabei ist bislang eine Gruppe der Schillerschule. Sie wird im Kinopolis den Streifen „Jim Knopf und die Wilde 13“ sehen. Der „Südhessen Morgen“ unterstützt die Veranstaltungsreihe als Medienpartner.

Auf dem Programm stehen Filme für alle Altersstufen. Sie werden in verschiedenen Sprachfassungen angeboten. In Filmgesprächen, die zu den Vorstellungen gebucht werden können, tauschen sich die Besucher über das Gesehene aus. Zur Vor- und Nachbereitung in der Schule stehen kostenlose Begleitmaterialien zur Verfügung. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Schüler, das Begleitprogramm ist kostenfrei.

Vorstellungen auf Anfrage

Für interessierte Grundschulen zeigt das Kinopolis die Filme „Lauras Stern“ und „Die sagenhaften Vier“. Für Grundschulen und weiterführende Schulen sind die Streifen „Jim Knopf und die Wilde 13“ sowie „Madison – Ungebremste Girlpower“ im Angebot. Den weiterführenden Schulen vorbehalten sind die Filme „Der Junge und die Wildgänse“, „Youth unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“ sowie „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Das Projektbüro der Schulkino-Wochen organisiert nach Absprache mit den Kinos weitere Vorstellungen. Lehrer werden gebeten, sich unter Telefon 069/9 61 22 06 81 zu melden oder das Formular auf der Internetseite schulkinowochen-hessen.de/filmwunsch zu nutzen. red