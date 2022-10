Kita öffnet ihre Türen

Viernheim. Die Bewegte AWO-Kindertagesstätte Lorscher Straße lädt am Freitag, 21. Oktober, alle Interessierten von 17 bis 19 Uhr zur Besichtigung ein. Am 4. November 2020 hat die Kita der Arbeiterwohlfahrt Viernheim ihren Betrieb aufgenommen. Durch die Corona-Pandemie eingeschränkt, konnten bislang nur ein Nachmittag der offenen Türen unter strengen Hygieneregelungen im Jahre 2021 und wenige einzelne Besichtigungstermine in diesem Jahr stattfinden, obwohl es zahlreiche Anfragen gibt.

Das Team der Bewegten AWO-Kindertagesstätte freut sich deshalb darauf, allen Interessierten den Kindergarten zu zeigen und Fragen in Bezug auf die Räumlichkeiten sowie das pädagogische Konzept zu beantworten. Um telefonische Anmeldung unter der Nummer 06204/98 02 511 wird gebeten, sie ist aber nicht verpflichtend. red