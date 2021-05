Kita-Kinder setzten sich für eine saubere Umwelt ein

Viernheim. Auch in diesem Jahr fand wieder der „sauberhafte Kindertag“ statt. An diesem Tag sammeln Kita-Kinder weggeworfene Abfälle ein. Die Jungen und Mädchen der katholischen Kindertagesstätte St. Hildegard machten wieder mit und hatten dabei großen Spaß. In mehreren Gruppen ging es rund um die Kindertagesstätte auf Abfallsuche. Es dauerte auch nicht lange, da waren die ersten Säcke bereits gefüllt. Durch das jährlich stattfindende Projekt sollen die Kinder lernen, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, und sie erleben, dass ihr eigenes Handeln etwas bewegt. Jedoch verstehen sie oftmals nicht, warum andere ihren Müll achtlos in der Natur entsorgen. red (Bild: Kita St. Hildegard)

