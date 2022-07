Kita Entdeckerland unterstützt Tafel

Viernheim. „Was macht ein Held?“ Mit dieser Frage weckte Gemeindereferent Herbert Kohl das Interesse der Kinder der Kita Entdeckerland. „Er rettet Menschen“, antworteten sie ganz spontan. „So macht Ihr das auch. Ihr helft vielen Menschen in der Tafel Viernheim, damit sie genug zu essen haben. Deshalb seid Ihr alle kleine Helden“, erklärte Kohl. Kita-Leiterin Christina Wieland sprach vom Flohmarkt, dessen Erlös nun der Tafel gespendet wurde. Der Elternbeirat berichtete von den Lebensmitteln, die die Kinder von zu Hause mitgebracht hatten – so viele, dass der Tafelbus eine Extra-Tour fahren musste. Schließlich wurde die Spende in Höhe von 427 Euro übergeben. Kohl bedankte sich und versprach den Kindern und Leiterinnen eine Führung durch das Sozialzentrum. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1