Kirchengemeinden erhalten 1000 Euro für Arbeit mit Kindern

Viernheim. 1000 Euro spendete der Kreativkreis an die beiden Kirchengemeinde in Viernheim für die Arbeit mit Kindern. Die Spendensumme wurde wie folgt aufgeteilt: Die Kita Kleeblatt und Kita Gänseblümchen, die zur Christuskirchengemeinde gehören, wurden mit je 300 Euro bedacht. Die Kita Arche Noah von der Auferstehungskirche erhielt ebenfalls 300 Euro erhalten. 100 Euro kommen der Kinderkirche in der Friedenskirche zugute.

Bei einem gemeinsamen Treffen berichtete Ute Marwedel vom Kreativkreis, dass sie auch während der Pandemie sehr fleißig waren. Anfangs wurden Masken genäht für Gottesdienstbesucher und die Erzieherinnen. Aber auch andere Dinge wurden gebastelt, genäht und liebevoll hergestellt. Langjährige „Kundschaft“ bestellte ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk schon mal telefonisch. Das wird dann auch gemacht und übergeben.

Ebenso werden die Sachen ins Ausland geschickt. Eine Schwester vom Nähkreis lebt auf Malta und verkauft gerne und gut auf Kunstmärkten. Das Geld schickt sie dann dem Kreativkreis. Was also über Verkaufsstände an Gemeindefesten begann, hat sich weiterentwickelt – möglicherweise werden die kreativen Werke künftig auch online zu kaufen sein.

Der Kreativkreis ist seit Jahren eine feste Stütze der Gemeinde. Auch die Kitas werden immer wieder unterstützt: Sei es mit Kochschürzen für die Kleinsten für die Kochtage oder mit einer neuen Bettdecke für das Puppenhaus. Ebenso werden die Theateraufführungen der Jugendarbeit/Kinderchöre tatkräftig unterstützt: Fehlt ein Vorhang im Bühnenbild, ist der Kreativkreis stets zur Stelle.

Dass nun 1000 Euro zusammengekommen sind, freut alle sehr. Damit können sich die Kinder in den Gruppen Wünsche erfüllen, die der normale Haushalt nicht hergibt, wie zum Beispiel gemeinsame Spiele.

Wenn Interesse besteht mitzuarbeiten, können sich Kreative bei Ute Marwedel unter der Telefonnummer 06204/70 13 10 oder bei Familie Trobisch, Telefon 06204/26 43, melden. Die Gruppe trifft sich in der Regel Dienstags um 16 Uhr im Ev. Gemeindezentrum. red