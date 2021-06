Kinopolis freut sich auf Besucher

Viernheim. Acht Monate lang standen die Projektoren still, die Leinwände blieben leer, die Lautsprecher stumm. Ab Donnerstag, 1. Juli, dürfen die Kinos wieder öffnen, auch das Kinopolis Rhein-Neckar legt wieder los. „Unser ganzes Personal ist hochmotiviert und freut sich, dass es endlich wieder losgehen kann“, erzählt Antje Puttkammer, die Betriebsleiterin des Kinopolis in Viernheim. Die Mitarbeiter sind aus der Kurzarbeit zurück und arbeiten seit Tagen mit Hochdruck daran, dass die Wiedereröffnung reibungslos klappt. Ab 1. Juli starten außerdem die Schulkinotage, an denen Viernheimer Schulklassen das Kinopolis besuchen und sich dort einen Film anschauen dürfen. Antje Puttkammer sagt: „Wir sind froh, dass sie in diesem Jahr stattfinden können.“

Die Wiedereröffnung des Kinos ist an ein striktes Hygienekonzept geknüpft. Nach der aktuellen Verordnung dürfen maximal 250 Besucher in den Saal. „Plus Geimpfte und Genesene“, erklärt Antje Puttkammer, „aber das zu kontrollieren…“ Stattdessen hat das Kinopolis für alle Kinosäle die 250 als Obergrenze festgelegt. „Wir hätten auch nur drei Säle, wo wirklich mehr Zuschauer reinpassen würden“, sagt die Betriebsleiterin.

Die Zuschauer müssen untereinander den Mindestabstand halten, deswegen werden beim Ticketverkauf automatisch die beiden Plätze nebendran, dahinter und davor blockiert und nicht für den Verkauf frei gegeben. Dafür entfällt die Maskenpflicht am Platz – im Foyer und auf dem Weg zum Kinosaal muss die Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, auf dem Sitzplatz kann sie dann abgenommen werden.

„Die Auslastung in den Kinos liegt durch die Personenbeschränkung und die Abstände nur bei etwa 30 bis 40 Prozent“, erklärt Puttkammer. Dafür will das Kinopolis gleich mit einem aktuellen Spielplan für viele Besucher sorgen. „Wir spielen alles, was geht“, sagt Antje Puttkammer lachend. So lockt der Kampf „Godzilla vs Kong“ in die Kinos. „Auf der großen Leinwand in Kino 1 ist das gigantisch“, verspricht die Kinopolis-Chefin. Der Vorverkauf sei für „A Quiet Place 2“ sehr gut angelaufen, auch Familienfilme sind im Angebot. „Am Wochenende gibt es gleich die spezielle Kinderaktion ,Mein erster Kinobesuch’, und am Dienstag startet auch gleich das Ladykino“, sagt Antje Puttkammer mit Blick auf das Programm der ersten Woche.

Online reservieren

Die beste Möglichkeit, sich Tickets für das Filmvergnügen auf der großen Leinwand zu sichern, ist online auf der Webseite www.kinopolis.de. „Beim Onlinekauf werden die behördlich notwendigen Kontaktdaten abgefragt, die Besucher geben ihre Personalien direkt an“, verweist Antje Puttkammer auf die gesetzlichen Vorgaben. Auch im Kino ist aber eine Kartenkasse geöffnet, die Kontaktnachverfolgung erfolgt dann mit der Luca-App – oder auch mit Papier und Stift. su