Kindertagesstätte betroffen

Viernheim. Im Kreis Bergstraße sind am Freitagabend 55 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Davon entfallen allein 14 auf Viernheim. Damit ist die Stadt erneut Spitzenreiter unter den Kommunen im Kreis. Dessen Verwaltung vermeldet zudem, dass eine Kindertagesstätte in Viernheim mit mindestens einem neuen positiven Fall betroffen ist. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 158. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Viernheim 1416 Personen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Stadt hat 24 Todesfälle zu beklagen. Die Inzidenz liegt am Freitag kreisweit bei 141,3. Sie ist damit im Vergleich zum Vortag, wo der Wert bei 148,3 lag, leicht zurückgegangen. kur

