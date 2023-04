Kinder werden zu Detektiven

Viernheim. Kürzlich verbrachten 33 Hortkinder und sieben Erzieher des Awo Familienzentrums Kirschenstraße eine viertägige Freizeit im Landschulheim Hertlingshausen bei Carlsberg. Für viele der Kinder war es die erste Teilnahme an einer Freizeit. Umso erstaunlicher war zu beobachten, wie gelassen und voller Vorfreude die Kinder sich zum Start im Außengelände des Familienzentrums zum Begrüßungskreis versammelt hatten. Trennungsschmerz war eher bei den Eltern zu beobachten.

Nach der Ankunft der Kinder im Landschulheim stand zunächst einmal das Einrichten der Zimmer sowie das Erkunden von Haus und unmittelbarer Umgebung auf dem Programm. Dabei wurden die vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bewundert, die nach dem Mittagessen dann auch in der Freispielphase ausgiebig genutzt wurden. Nach dem Abendessen ging es mit einem bunten Detektiv-Spieleabend weiter. Das Thema Detektive sollte die Kinder in einem abwechslungsreichen Programm auch noch an den folgenden Tagen mit unterschiedlichen Aktivitäten beschäftigen.

Der Höhepunkt des zweiten Tages war ein Lagerfeuer, an dem Stockbrot zubereitet wurde. An diese Aktion schloss sich ein Nachtspiel an. Am nächsten Tag waren wieder verschiedene Kriminalfälle von den schon erfahrenen Detektiven zu lösen. Nachdem diese erfolgreich gelöst wurden, stand zum Abschluss eine große Detektiv-Party auf dem Programm. red