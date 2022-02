„Kinder und Erzieherinnen schützen!“

Viernheim. Viernheim. Deutschland befindet sich mitten in der vierten Corona-Welle. Auch im Kreis Bergstraße steigt die Zahl der Neuinfektionen auf Rekordwerte. Von der Omikron-Variante besonders betroffen sind die Kita-Kinder. Nach Angaben der Viernheimer Stadtverwaltung erkranken folglich auch immer mehr pädagogische Fachkräfte der Kindertagesstätten und fallen aufgrund der bestehenden Quarantänepflicht etliche Tage aus. Mehrere Kitas mussten in den vergangenen Wochen in Teilen oder komplett geschlossen werden. Von den städtischen Einrichtungen galt dies für Meilenstein und Entdeckerland.

In einem Schreiben appellieren Bürgermeister Matthias Baaß und Sozialamtsleiter Rudolf Haas daher an alle Eltern mit Kindern in den Viernheimer Kitas, den Nachwuchs regelmäßig zu testen. Denn mit der Anwendung von Antigen-Selbsttests könnten Infektionen erkannt und Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden. Die Stadt Viernheim stellt hierfür kostenlose Selbsttests zur Verfügung, die die Erziehungsberechtigten über die jeweilige Einrichtung erhalten.

„Mittlerweile wurden die Selbsttests in Form von Nasaltests um Lolly-Tests ergänzt“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. In den nächsten Wochen hätten Eltern die Möglichkeit, bis zu drei kostenlose Tests pro Woche zu erhalten.

Infektionsketten unterbrechen

„Viele Eltern nutzen dieses Angebot seit Beginn und führen die Tests bei ihren Kindern regelmäßig durch. Teilweise werden sogar noch Tests zusätzlich gekauft“, sagt Baaß. Der Verwaltungschef lobt die „Gewissenhaftigkeit etlicher Eltern“ und dankt ihnen für ihr Engagement „im Namen aller Kita-Träger und Kita-Leitungen“.

Da ein Ende der vierten Welle noch nicht abzusehen sei, ruft die Stadt die Eltern dazu auf, auch weiterhin an einem Strang zu ziehen. „Nur wenn wir erreichen, die Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, kann es gelingen, dass die Kinder einen weitgehend unbeschwerten Kita-Alltag erleben können“, erklärt Haas. Letztlich würden beide Seiten profitieren: „Zum einen die Betreuungseinrichtung, die ihren Betrieb mit ausreichend Personal aufrechterhalten kann. Und zum anderen die Eltern, da ihre Kinder zu den gewohnten Zeiten in der Kindertagesstätte betreut werden können“, so der Sozialamtsleiter.

Weitere Bestellung möglich

Seit Ende April vergangenen Jahres stellt die Stadt Viernheim für die Kindergarten-Kinder Antigen-Tests zur Verfügung. Für die etwas mehr als 1500 Kinder, die insgesamt 15 Einrichtungen besuchen, wurden laut Verwaltung bislang knapp 33 000 Selbsttests für rund 100 000 Euro angeschafft. Das hessische Sozialministerium bezuschusst die Kosten mit 50 Prozent. Im März wird nach Angaben der Stadt - „je nach Entwicklung der Lage“ - über den Zukauf weiterer Selbsttests entschieden. wk

