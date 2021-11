Viernheim. Zu einem Vortragsabend unter dem Titel „Kinder stärken nach der Pandemie“ lädt das AWO-Familienzentrum Kirschenstraße am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr, in die Kulturscheune ein. Es referiert der Bestsellerautor und Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster. Der Eintritt ist frei. Renz-Polster spricht an dem Abend über die Spuren, die die Pandemie bei Kindern und Familien hinterlassen hat. „Welchen Proviant brauchen Kinder, um Unsicherheit und Ängstlichkeit wieder abzubauen? Was können Eltern tun? Welche Anregungen gibt es für die Politik?“, lauten nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt die Fragen, mit denen sich der Referent beschäftigen wird. Außerdem geht es um die Impfung von Kindern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt die AWO per E-Mail an familienzentrum@awo-viernheim.de entgegen. Es gilt die 3G-Regel. red

