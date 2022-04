Kinder pflanzen 75 kleine Hainbuchen

Viernheim. Ganz nach dem Motto der Schillerschule „Für dich – für mich und für die Natur“ ging es für jede dritte Klasse in den Wald zum Försterdiplom.

Ausgerüstet mit Gartenhandschuhen und Verpflegung machten sich die Wale, Seehunde und Seepferdchen bei frühlingshaften Temperaturen auf in den Wald. Am Bonanza-Spielplatz erfolgte die Begrüßung durch den Förster Markus Hörner und seiner Frau, die ihm und den Kindern unterstützend zur Seite stand.

Nach einer kurzen Einführung in die Aufgaben eines Försters überlegten die Drittklässler gemeinsam, welche Aufgaben der Wald hat und welche alltäglichen Berührungspunkte die Kinder mit dem Rohstoff Holz haben. Dies verdeutlichte den Kindern den Stellenwert sowie die Bedeutsamkeit des Waldes.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Außerdem erfuhren sie, dass in Deutschland im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft seit fast 300 Jahren für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden muss. Interessiert hörten die Schülerinnen und Schüler danach Hörners kindgerechter Erklärung zum Prozess der Photosynthese zu. Anschließend lernten die Kinder, wie man sorgfältig und fachgerecht pflanzt, bevor sie gemeinsam 75 kleine Hainbuchen pflanzen durften. Die Kinder gingen zu zweit oder zu dritt, ausgestattet mit einem Spaten, an die Arbeit. Diese erledigten sie tatkräftig und mit viel Teamgeist. Hörner erklärte ihnen, dass sich ihre Arbeit in einigen Jahren auszahlen werde.

Die Zeit im Wald ist für die Drittklässler wie im Flug vorüber gegangen. Mit großer Begeisterung und vielen neuen Erkenntnissen machten sie sich auf den Rückweg. Glücklich, zufrieden und erschöpft kamen sie nach ihrem Waldtag wieder an der Schillerschule an.

Das Juniorförsterdiplom ist Bestandteil des Sachunterrichts der dritten und vierten Klassen und wird auf Initiative der Kompass Umweltberatung gemeinsam mit dem Forstamt Lampertheim angeboten und durchgeführt. red

