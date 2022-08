Kinder malen und drucken

Viernheim. Die Viernheimer Künstlerin Cordula Hilgert bietet für Kinder im Grundschulalter in den Ferien kleine Workshops in ihrem Garten-Atelier in der Uhlandstraße 16 an. Hilgert hat an der Freien Kunstakademie in Mannheim studiert und beschäftigt sich neben Fotografie, Installation und Konzeptkunst experimentell mit verschiedenen Techniken – und findet dafür bei Kindern interessierte Mitmacher und Mitmacherinnen.

Die Workshops finden jeweils von 10 bis 14 Uhr statt und kosten pro Kind 15 Euro, Geschwisterkinder zahlen 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf vier Kinder, die entsprechende Kleidung, Getränke und einen Pausensnack mitbringen sollen.

Am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. August, gibt es einen Kurs zum Thema Blaudruck und Cyanotypie, am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25 August, dürfen die Kinder einen Sonnendruck mit Acrylfarben anfertigen, am Mittwoch und Donnerstag, 31. August und 1. September, drucken die Kinder auf Gelplatten. Die Kurse sind nicht aufeinander aufbauend. Kleine Zusatzinfo für Tierfreunde oder Allergiker, so die Künstlerin: Im Garten wohnen vier Schildkröten, und zum Haushalt gehört ein freilaufender Kater. Anmeldungen per E-Mail an hilgertcordula@gmail.com. red