Kinder lernen kreatives Knüpfen

Viernheim. Das städtische Museum bietet am Donnerstag, 9. Februar, einen Kurs zu der alten Knüpftechnik „Makramee“ an. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr statt.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Sie dürfen sich auf eine praktische Einführung in die faszinierende Knüpftechnik freuen. Laut einer Mitteilung erlernen die Kinder in dem Kurs zunächst gemeinsam, wie verschiedene Grundknoten funktionieren. Anschließend fertigen die Teilnehmer dann einen Schlüsselanhänger an.

Alte Technik aus dem Orient

Die Kinder lernen, solche Schlüssel-anhänger anzufertigen. © Erika Rodenheber

Makramee bezeichnet eine aus dem Orient stammende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten, Textilien oder Schmuck. Die Knüpftechnik, so heißt es in der Mitteilung des Museums, gelangte einst über Spanien nach Europa und erlebte dort bereits mehrere Blütezeiten, in denen zum Großteil sehr feine Knotenarbeiten entstanden seien.

Unter anderem war die Knüpftechnik dann in Deutschland in den 1970er Jahren bei Hobbykünstlern sehr beliebt. In dieser Zeit entstanden beispielsweise Wohnaccessoires wie Wandbehänge und Blumenampeln.

In den vergangenen Jahren erlebte Makramee unter anderem bei der Herstellung von kunstvollen Schmuckstücken ein Comeback.

Anmeldung erforderlich

Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Erika Rodenheber ist das Zollamt des Museums Viernheim in der Weinheimer Straße 9. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro pro Kind.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/9 29 20 71 möglich. red