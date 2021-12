„Kinder leiden am meisten unter der Pandemie“

Viernheim. „Da ist das Geld gut aufgehoben“ ist sich Peter Scheidel sicher. Der Chef des Viernheimer Stuckateurbetriebs leitet kurz vor Weihnachten eine 1000-Euro-Spende der Sparkassenstiftung an den Viernheimer Kinderschutzbund weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Firma Scheidel hatte im Frühjahr die Stiftung bei der Umsetzung der Fotokunst-Ausstellung „Sichtbar 2021 – Verne zeigt sich“ unterstützt. „Ohne die Hilfe wäre „Sichtbar“ gar nicht zu sehen gewesen“ sagt Stiftungsvorstandsmitglied Harald Steinert. Die zehn großformatigen Bildertafeln mit Porträts von 72 Bürgerinnen und Bürger aus Viernheim wurden von den Scheidel-Mitarbeitern aufgehängt, an der Apostelkirche und auf Gerüstträgern. Auf das Honorar wollte das Unternehmen aber verzichten, die Familie war sich gleich einig, dass das Geld gespendet werden soll. „Kinder sind diejenigen, die am meisten unter der Pandemie leiden, deshalb haben wir uns für den Kinderschutzbund entschieden“, sagt Peter Scheidel. Die Summe von 1000 Euro gibt er deshalb direkt an den Kinderschutzbund weiter. „Das können wir für unseren laufenden Betrieb, mit der Rappelkiste und dem Patenprojekt, gut gebrauchen“, bedankt sich Vorstandsmitglied Petra Schander. Die Pandemiezeiten seien auch für den Kinderschutzbund schwierig, weil wichtige Einnahmequellen wie Flohmärkte ausfallen und gleichzeitig die Anforderungen und Ausgaben steigen.

„Das Schöne an der Ausstellung war, dass da nicht nur bekannte Viernheimer Gesichter zu sehen waren, sondern auch Menschen, die man eben nicht täglich sieht“, ergänzt Harald Steinert. su