Kinder gestalten Hüte

Viernheim. Am Sonntag, 9. Oktober, lädt das Viernheimer Museum Kinder ab vier Jahren und Eltern von 14.30 bis 16 Uhr ein, das Handwerk des Hutmachers kennenzulernen. Mit der Reihe „Familienwerkstatt“ bietet das Museum Viernheim seit Anfang des Jahres Familien die Möglichkeit, alle zwei Monate gemeinsam zu werken. Nach der Sommerpause geht das beliebte Angebot nun in die zweite Runde.

Das einst weit verbreitete Gewerbe des Hutmachers werde heute nur noch von wenigen handwerklich betrieben, steht in der Mitteilung des Museums. Fragen wie „Welche Werkzeuge benutzt ein Hutmacher?“ und „Welches Material eignet sich am besten zur Herstellung von Kopfbedeckungen?“ werden im Museum beantwortet. Während der Aktion kann sich jedes Kind eine Schute, also eine hutartige Haube, oder einen Zylinder basteln und nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Treffpunkt ist das Zollamt des Museums in der Weinheimer Straße 9. Die Kosten pro Kind inklusive erwachsener Begleitung betragen drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/9 29 20 71 möglich. red