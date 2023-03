Kinder gestalten Eier

Viernheim. Ostereier mal anders: Das städtische Museum bietet für Kinder im Grundschulalter in Begleitung von Erwachsenen am Dienstag, 4. April, von 16 bis 18 Uhr einen Kurs an, in dem Ostereier in der sogenannten Reservetechnik gestaltet werden. Dabei werden mit Bienenwachs Muster gestaltet, anschließend werden die Eier gefärbt. Mitzubringen sind zwei bis drei ausgeblasene Eier. Treffpunkt mit Kursleiterin Erika Rodenheber ist das Museum (Berliner Ring 28). Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Kind (Erwachsene als Begleitung sind frei). Anmeldungen unter museum@viernheim.de oder Telefon 06204/9 29 20 71.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Übrigens: Dass Eier gefärbt wurden, hatte früher praktische Gründe. Aufgrund des Fastengebots der katholischen Kirche durften ab Aschermittwoch bis Ostern keine Eier gegessen werden. Damit sie haltbar blieben, wurden sie hartgekocht. Die Farbe diente dazu, ältere Eier von jüngeren zu unterscheiden. red