Kinder flechten einen Korb

Viernheim. Das Museum Viernheim lädt am Donnerstag, 31. März, zu einer Aktion „Korbflechten“ für Kinder von sechs bis elf Jahren ein. Sie findet von 16 bis 18 Uhr statt.

Das Korbflechten gilt als eines der ältesten Handwerke. Bereits in der Jungsteinzeit wurden Korb- und Strohwaren als Transportbehälter gebaut. Die Vorteile dieses Handwerks liegen darin, dass die Rohstoffe direkt der Natur entnommen werden können und kaum Werkzeuge notwendig sind. Zudem sind aufgrund der einfach zu erlernenden Technik keine Vorkenntnisse erforderlich. Schnell und kostengünstig können so praktische Alltagshelfer entstehen, wie das Museum in seiner Ankündigung zur Veranstaltung berichtet.

Als Stifteköcher geeignet

Einen Workshop zum Korbflechten bietet das Museum an. © Museum

Bei dem Kurs „Korbflechten“ am Donnerstag, 31. März, sind Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren eingeladen, einen kleinen Korb aus Peddigrohr herzustellen, der einen festen Boden besitzt. Er lässt sich zur Aufbewahrung von kleinen Funden oder auch als Stifteköcher verwenden.

Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Anja Lindner ist das Museum Viernheim im Zollamt; Weinheimer Straße 9. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Person.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Dafür und für Rückfragen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter den Nummern 06204/92 92 071 beziehungsweise 06204/92 92 075 zur Verfügung.

Die am Veranstaltungstag gültigen Abstands- und Hygienebestimmungen der aktuellen Fassung der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen sind einzuhalten. Darauf weist das Museum ausdrücklich hin. red