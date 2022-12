Kinder basteln Holzengel und Sterne

Viernheim. Stimmungsvoll ging es kürzlich in der Kita Kapellenberg in der Mannheimer Straße zu. Im Garten glitzerten zahlreiche mit Lichterketten geschmückten Stände, an denen ein breites Angebot an Weihnachtsartikeln auf Besucher wartete.

In liebevoller Kleinarbeit hatten die Erzieherinnen und Kinder in den Wochen zuvor gebastelt, gemalt und gebacken. Es gab Holzengel, Plätzchen, selbst bemalte Kerzen und Kerzenständer sowie selbst hergestelltes buntes Badesalz, Sterne und vieles mehr.

Wie bei einem echten Weihnachtsmarkt durften auch Kinderpunsch, Glühwein, Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Für das abwechslungsreiche Angebot am Kuchenbuffet hatten diesmal die Erzieherinnen gesorgt.

Nach Einbruch der Dunkelheit gab es zum Abschluss des Basars noch ein Highlight, welches das Publikum im Garten der Kita in zusätzliche Weihnachtsstimmung versetzte: Der Popchor der Jugendförderung Viernheim trat mit modernen Weihnachtsliedern auf, erwärmte die Herzen der Zuhörer und ließ sie die frostigen Außentemperaturen vergessen. red