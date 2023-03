Kind leicht verletzt

Viernheim. Wegen Fahrerflucht nach einem Unfall mit einem Kind hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwoch, 1. März, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 7.35 Uhr aus dem Kreisel in der Weinheimer Straße in Richtung August-Bebel-Straße und Alexander-von-Humboldt-Schule, teilt die Polizei mit. Am Zebrastreifen wollte gerade eine Radfahrerin die Straße überqueren. Dabei stieß sie gegen das Auto, das in dem Moment aus dem Kreisel herausfuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer half ihr auf, fuhr danach jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben der Fahrradfahrerin handelt es sich um einen älteren Mann mit einem roten Auto. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 melden. pol/mek