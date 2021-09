Kilometer sammeln für gutes Klima

Viernheim. Mit einem ehrgeizigen Ziel geht die Stadt Viernheim in die zweite Runde der Aktion Stadtradeln, die am Samstag, 4. September, beginnt. Nachdem die Brundtlandstadt im vergangenen Jahr den ersten Platz im Kreis Bergstraße belegte und landesweit auf dem zweiten Platz in der Kategorie „Städte mit einer Einwohnerzahl von 10 000 bis 49 999“ landete, soll es nun auch in Hessen ganz nach oben gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zahlreiche Teams haben sich angemeldet, darunter die Albertus-Magnus-Schule und die Alexander-von-Humboldt-Schule. Auch Kindergärten, Vereine, die katholische Kirche sowie die Belegschaften des St.-Josef-Krankenhauses, der Stadtwerke und der Stadtverwaltung sind am Start. „Aber es ist noch Luft nach oben“, sagt Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow, der dafür wirbt, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Einzelpersonen melden sich im offenen Team Viernheim an. In die Wertung gehen alle vom 4. bis 24. September mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder bei einem Ausflug.

Familiensporttag lockt

Das Stadtradeln startet am Samstag, 8 bis 13 Uhr, mit einer Fahrradcodieraktion bei der Polizei, Kettelerstraße 6a. Darüber hinaus informieren Büchertische bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß und in der Stadtbibliothek über das Thema. Laut Stadt bieten sich zum Auftakt der Aktion der Bauernmarkt am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie der Familiensporttag am Sonntag, 5. September, 11 bis 17 Uhr, im Familiensportpark, für eine Radtour an.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es auf der Internetseite stadtradeln.de. Dort erfolgt auch die Anmeldung. Teilnehmer registrieren sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen, unter dem sie ihre Kilometer eintragen. Mit Hilfe einer App ist es möglich, die Kilometer direkt beim Fahrradfahren per Tracking zu übertragen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2