Kicker vor lösbarer Aufgabe

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim musste am vergangenen Wochenende dem Geschehen der Konkurrenz tatenlos zusehen, denn die SG Hemsbach hatte die Partie gegen den Spitzenreiter kurzfristig abgesagt. Den Blau-Grünen werden die drei Punkte wohl zugesprochen. Am Sonntag (15 Uhr) sollen weitere drei Zähler auf das bereits gut gefüllte Konto dazu kommen, denn gegen den Tabellenvorletzten SC 08 Reilingen sind die Südhessen in der Favoritenrolle.

Die Gäste sind wohl nicht mehr vor dem Abstieg in die A-Klasse zu retten. In 23 Begegnungen konnten erst elf Punkte ergattert werden und das Torverhältnis ist mit 28:84 eine Katastrophe. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt elf Spieltage vor Saisonende schon 16 Zähler. Das war wohl auch mit ein Grund, dass Spielertrainer und Torjäger Patrick Rittmaier seinen sofortigen Rücktritt erklärte, nachdem er zuvor schon seinen Rückzug für den Sommer angekündigt hatte. Als Nachfolger für die neue Spielzeit wurde Ralf Bächtel vorgestellt, der aber schon jetzt das Kommando übernommen hat. Trotz der tristen Lage haben sich die Reilinger aber noch nicht ganz aufgegeben, was der überraschende 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des VfR Manheim beweist.

Im Viernheimer Lager sollte man also auf der Hut sein und die Gäste nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn das Hinspiel schon deutlich mit 4:0 gewonnen wurde. An dem passenden Personal sollte es dem Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres trotz einiger Ausfälle allerdings nicht mangeln. Der Saisonverlauf hat gezeigt, dass die Blau-Grünen auch in der Breite gut aufgestellt sind und immer wieder für adäquaten Ersatz sorgen konnten.

Noch zehn Spieltage

Rechnet man die drei Punkte des Sporturteils dazu, beträgt der Vorsprung der Südhessen auf die Rheinauer derzeit zehn Punkte. Es stehen aber noch zehn Spieltage aus. Da kann noch viel passieren. Deshalb darf sich der TSV Amicitia gerade gegen Gegner aus der Abstiegszone keinen Ausrutscher erlauben. Schließlich geht es auf eigenem Platz noch gegen die Spvgg. Wallstadt und gegen Verfolger Rheinau.

Wenn der angestrebte Heimerfolg unter Dach und Fach ist, dürften sich die ersten Blicke aus dem Waldstadion zum VfB Gartenstadt richten, wo die drittplatzierte Mannheimer (23 Spiele/49 Punkte) gegen den SC Rot-Weiß Rheinau (24/55) das Spitzenspiel der Kreisliga Mannheim bestreiten. JR