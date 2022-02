Kicker bei Testspielen gefordert

Viernheim. Am vergangenen Sonntag haben gleich vier Viernheimer Herren-Fußballteams Testspiele bestritten. Dabei gab es einen Sieg zu feiern, es setzte aber auch gleich drei Niederlagen. So gewann Kreisligist TSV Amicitia bei der klassentieferen SG Hohensachsen erwartungsgemäß mit 5:0. Die Reserve der Blaugrünen musste sich dagegen dem SC Blumenau auf eigenem Platz mit 2:5 geschlagen geben. Auch die SG Viernheim kassierte eine Niederlage, verlor beim SV Sandhofen mit 1:3. Zweistellig unterlag die SG Viernheim 2 bei der Privatmanschaft von SK Serbaja Mannheim mit 1:15.

Nach der knappen 1:2-Niederlage im ersten Test bei der TSG Lützelsachsen zeigte sich die erste Mannschaft des TSV Amicitia beim Freundschaftsspiel in Hohensachsen in Torlaune. Am Ende gab es einen 5:0-Erfolg. Torschützen für die Südhessen waren Niklas Roesch (11.), Spielertrainer Timo Endres (20.), zweimal Laurenz Baaß (30. Elfmeter/37.) und Erik Anhölcher (83.).

Viel wichtiger als der Sieg war aber sicher die Tatsache, dass mit Timo Bauer, der 90 Minuten lang als Innenverteidiger auf dem Kunstrasen stand, und Flügelflitzer Paul Ewen, der eine Halbzeit lang zum Einsatz kam, zwei Stammspieler der Vorrunde nach monatelanger Verletzungenpause wieder ins Geschehen eingreifen konnten. Am Mittwoch (19 Uhr) wartet auf die Blaugrünen mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter der Kreisliga Mannheim, eine ganz andere Herausforderung, denn dann kommt Verbandsligist VfR Mannheim ins Waldstadion.

Die Reserve der Blaugrünen legte einen schwachen Start ins neue Jahr hin, bezog gegen den ambitionierten B-Ligisten SC Blumenau im heimischen Waldstadion eine deutliche 2:5-Niederlage. Auf das Trainerteam Tobias Kleiner und Markus Mandel wartet also noch jede Menge Arbeit, ehe es Anfang März im Lokalderby gegen die SG Viernheim erstmals wieder um Punkte geht.

A-Jugendspieler Fynn Mandel hatte die Blaugrünen zwar in Führung gebracht (36.), die Mannheimer konnte das Spiel durch Allan Bartodziej (43.) und Tim Stich (50.) aber schnell drehen. Joshua Morsch (57.) und Bartodziej (60./87.) erhöhten auf 1:5, ehe John Wells (88.) für Viernheim verkürzen konnte.

Auch die SG Viernheim hatte gegen einen B-Ligisten das Nachsehen, verlor ihr erstes Testspiel beim SV Sandhofen mit 1:3. Marlon Ajdaraj (21.) und Tim Gehring (28.) per Elfmeter hatten die Mannheimer zur Pause in Führung gebracht und legten durch Kevin Glowatzki zum 3:0 nach. Das Team von SG-Trainer Ralf Dalmus kam durch Marco Buttler (80./Elfmeter) nur noch zum Ehrentreffer. JR

