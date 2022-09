Kickboxer bei deutschen Meisterschaften

Viernheim. Erst kürzlich fanden die Deutschen Kickbox- Meisterschaften im westfälischen Lünen in den Disziplinen Vollkontakt und K1 statt. K1 ist die härteste Disziplin und hier gingen beide Kämpfer des Body-Attack Andras Kiss und Maximilian Peter an den Start.

Andras erreichte in den Vorkämpfen das Halbfinale. In diesem Kampf fand er auch gut in seinen Rhythmus und erzielte mit seinem Knie gute Punkte. Es war am Ende ein sehr knapper Kampf und Andras musste ganz knapp als Verlierer den Ring verlassen.

Die Viernheimer Kickboxer bei den Meisterschaften. © Body-Attack

Für Maximilian verlief das komplette Wochenende nicht gut. Er machte sich zu viel Gedanken. Dadurch war er unkonzentriert und musste zugleich sehr harte Schläge seines Gegners im Halbfinale einstecken. In der zweiten Runde wurde er klassisch ausgeknockt (k.o.) und hatte somit seinen Kampf verloren. Trotzdem kamen beide Kämpfer mit einer Bronzemedaille nach Hause, auf die sie auch sehr stolz sein können.

