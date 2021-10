Kerwetreiben soll stattfinden

Viernheim. Die Kerwe 2021 findet statt: Rasante Attraktionen, gemütliche Fahrgeschäfte, zahlreiche Vergnügungsstände und viele Imbissbuden laden in diesem Jahr auf dem Apostelplatz und dem Rathausparkplatz ein. Vom 5. bis 10. November soll das Volksfest zum Vergnügen für Jung und Alt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Jahr fiel die Kerwe in der Innenstadt wegen der Pandemie-Lage aus. „Nach den Regeln der aktuellen Corona-Verordnung kann das Fest 2021 stattfinden“, teilt Ordnungsamtsleiter Sebastian Geschwind auf Anfrage dieser Redaktion mit. Das Amt plane den Rummel ähnlich wie in den Vorjahren, auf beiden Seiten des Rathauses, und sei dazu mit Schaustellern in Kontakt. Welche Karussells sich drehen und welche Buden aufgebaut werden, kann Geschwind noch nicht verraten: „Die Fahrgeschäfte werden erst kurz vorher fest gebucht.“ Der Amtsleiter lässt sich nur eines entlocken: „Wenn es klappt, ist eine neue Attraktion dabei – das wird dann etwas, das wirklich herausstechen wird.“

Die Kerwe mit den Fahrgeschäften beginnt nach aktuellen Planungen am Freitag, 5. November, von 16 Uhr bis 21 Uhr. Die Corona-Vorgaben sehen im Freien keine Beschränkungen vor – es gibt keine Kontaktdatenerfassung und auch keine 3G-Regel. „Es müssen aber die Abstände untereinander eingehalten werden“, erklärt Geschwind, „und wo das nicht möglich ist – in Warteschlangen oder im Gedränge – muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.“

Alle Schausteller müssen für ihre Bude oder ihr Fahrgeschäft ein Hygienekonzept vorlegen, das unter anderem den Sicherheitsabstand garantiert oder das regelmäßige Desinfizieren der Kontaktflächen vorsieht. Bis Mittwoch, 10. November, ist dann jeweils von 13 bis 21 Uhr Kerwespaß ohne Unterbrechung angesagt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verzicht auf Umzug

Offiziell wird die Kerwe seit einigen Jahren vom Viernheimer Kerweverein ausgegraben. Er hält die Traditionen rund um das Volksfest hoch, das an die Weihe der Marienkirche am 5. November 1660 erinnert. Auf einen Umzug mit dem Kerwepaar und auf ein Eröffnungsspektakel am Kerweplatz verzichtet der Kerweverein diesmal und bleibt am Kerwewochenende unter sich. „Wir feiern die Kerwe nur als vereinsinterne Veranstaltung,“ teilt Vorstand Stefan Sailer mit. Andere Vereine dagegen öffnen ihre Türen. Der Liederkranz lädt am Kerwemontag, 8. November, um 11 Uhr zum Wellfleischessen ein. Anmeldungen nimmt der Vorsitzenden Werner Sindermann unter Telefon 06204/71 53 3 oder per E-Mail an Sindermann.werner@gmx.de entgegen.

In den vergangenen Jahren gab es am Kerwesonntag meist noch einen anderen Grund, in die Innenstadt zu kommen: den verkaufsoffenen Sonntag der City-Gemeinschaft. Die Innenstadtgeschäfte hatten ursprünglich angedacht, am 7. November ihre Türen zu öffnen. „Letztendlich haben wir uns dagegen entschieden“, teilt Vorstandsmitglied Alexandra Kohm-Killat mit. Zum einen habe Planungssicherheit gefehlt, ob die Verordnung die Öffnung überhaupt zulasse. Andererseits sorgen sich die Geschäftsinhaber um die Kunden: „Es würde sich ja dann doch viel in den Läden abspielen.“ Deshalb konzentrieren sich die Innenstadt-Geschäfte auf ihre regulären Öffnungszeiten und setzen darauf, im kommenden Jahr zu einem sorglosen verkaufsoffenen Sonntag einladen zu können.